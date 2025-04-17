Открытие стадиона "Достук Арена" состоится 26 апреля

Футбольный Кыргызстан готовится к долгожданному событию - 26 апреля в селе Беш-Кунгей Чуйской области состоится торжественное открытие нового футбольного стадиона "Достук Арена".

Новая арена станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры страны и откроет свои двери для болельщиков, команд и будущих спортивных мероприятий. Ожидается, что в день открытия состоится праздничная программа и первый официальный матч на новом поле.

"Достук Арена" обещает стать не только спортивной площадкой, но и местом притяжения для всей футбольной общественности.