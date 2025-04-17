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Открытие стадиона "Достук Арена" состоится 26 апреля

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный Кыргызстан готовится к долгожданному событию - 26 апреля в селе Беш-Кунгей Чуйской области состоится торжественное открытие нового футбольного стадиона "Достук Арена".

Новая арена станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры страны и откроет свои двери для болельщиков, команд и будущих спортивных мероприятий. Ожидается, что в день открытия состоится праздничная программа и первый официальный матч на новом поле.

"Достук Арена" обещает стать не только спортивной площадкой, но и местом притяжения для всей футбольной общественности.


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URL: https://www.vb.kg/445095
Теги:
футбол, Кыргызстан
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