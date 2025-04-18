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Посевная набирает обороты: аграрии Кыргызстана вышли в поле

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- Светлана Лаптева
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Весна в самом разгаре, а вместе с ней - и полевые работы. В Баткенской, Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях посевная идет полным ходом. По данным на середину апреля, аграрии уже засеяли 193,3 тысячи гектаров.

Пшеница: в лидерах - Чуйская область

Под яровую пшеницу отведено 52,3 тыс. гектаров - это 50,8% от намеченного плана. По сравнению с прошлым годом площадь выросла почти на 5 тысяч гектаров. Особенно активно трудятся в Чуйской области, где выполнено более 92% от плана.

Ячмень: на опережение

Зерновая культура занимает уже 102,0 тыс. гектаров, что составляет 42,3% от запланированного объема. Это на 6,4 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. В этом сезоне планируется посеять яровой ячмень на рекордные 241,3 тыс. гектаров.

Кукуруза, картофель и овощи: стабильный рост

Кукуруза набирает обороты в Джалал-Абадской, Чуйской и Ошской областях - 18,8 тыс. гектаров, что на 1,7 тыс. больше прошлогоднего.

Картофель высажен на 7,6 тыс. гектаров, плюс 600 гектаров к прошлому году. План на сезон - 66,4 тыс. Овощебахчевые культуры занимают 10,5 тыс. гектаров - работы в самом разгаре.

С надеждой на урожай

Аграрии республики не теряют темпа: техника в поле, семена в земле. Впереди - борьба за каждый гектар, за каждый килограмм урожая. А вместе с тем - надежда на благополучный сельхозгод.


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URL: https://www.vb.kg/445097
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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