В Бишкеке обсудили как защитить детей и предотвратить гендерное насилие

В Бишкеке состоялся круглый стол, посвящённый вопросам объединения усилий различных секторов для предотвращения гендерного насилия и всех форм вредных практик в отношении детей.

Мероприятие было организовано Центром социально-экологической поддержки и юридического консультирования граждан, созданным финансируемым Европейским Союзом проектом "Мониторинг юстиции", реализующимся консорциумом во главе с Фондом им. Конрада Аденауэра, в сотрудничестве с Фондом Макса Планка за международный мир и верховенство права, Экологическим Движением "БИОМ" и женской ассоциацией "Алга"; в партнёрстве с ОФ "Лига защитников прав ребёнка".

В работе круглого стола приняли участие более 50 представителей государственных структур, муниципалитетов, центров при мэриях (Бишкек, Ош, Каракол, Сокулук), неправительственных организаций, международных агентств и гражданских активистов.

Обсуждение подтвердило, что не смотря на все усилия, принимаемые со стороны государственных органов и гражданского общества масштабы гендерного насилия, вредных практик в отношении детей (в том числе буллинга, кибербуллинга, и др.) остаются вызовом для Кыргызстана. Особенно уязвимыми оказываются дети, подростки и женщины в удалённых и социально уязвимых групп.

Отсутствие координации между структурами и разрозненность инициатив затрудняют системное реагирование. Именно поэтому участники сошлись во мнении о необходимости перехода к модели сетевого объединения - в форме Национального Альянса по защите от гендерного насилия и всех вредных практик в отношении детей.

Такой сетевой тип организации, как метасети, объединит опыт муниципальных центров, кризисных служб, гражданского сектора и международных партнёров, обеспечив: оперативный обмен информацией и кейсами; поддержку локальных инициатив и выездных механизмов реагирования; интеграцию с государственными программами защиты прав ребёнка; вовлечение ИТ-сектора, бизнеса и медиа как союзников изменений.

Итогами Круглого стола, стало: Принятие решения о создании Сети в форме Национального Альянса по предупреждению гендерного насилия и всех вредных практик в отношении детей; Сформирована инициативная группа, которая начнёт разработку структуры, мандата и плана действий; Определены приоритетные направления: работа в регионах, поддержка центров при мэриях, расширение партнёрств, участие в реформе правовой и социальной помощи;

Подчёркнута роль институционального сопровождения - взаимодействие с госорганами, местными властями и международными агентствами.

Обсуждение сопровождалось живым диалогом и практическими кейсами, в том числе о работе кризисных центров и примерах успешного реагирования в защиту детей. Было отмечено, что дальнейшее развитие Альянса позволит перевести борьбу с насилием из плоскости разрозненных проектов в устойчивую национальную систему.