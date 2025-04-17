Креветки из Вьетнама не прошли ветконтроль в Кыргызстане

Инспекторы пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Жол" на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" в Чуйской области провели досмотр груза, ввозимого в Кыргызстан из Республики Вьетнам через Казахстан. В ходе проверки было установлено, что 36 голов креветок не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и являются незаконными для ввоза на территорию Кыргызстана.

В результате инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Жол" был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен обратно в Казакстан через контрольно-пропускной пункт "Ак-Жол".