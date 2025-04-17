Золото летит в стратосферу

На Лондонской бирже унция золота сегодня стоит уже $3326. Вчера было $3273 - за сутки драгметалл подорожал на 53 бакса.

И это не просто цифры - это сигнал.

Центральные банки по-тихому сливают доллары и скупают золото.

Почему? Потому что доверие к доллару падает. Эксперты говорят: это уже не просто девальвация - это кризис веры в бумажные деньги.

Пока одни верят в техногигантов и мем-акции, другие - тихо заходят в металл.

Технологический пузырь, похоже, надулся до предела: так называемая "великолепная семёрка" - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla и Meta - стоит аж 62% от ВВП США. Это уже жесть экономики.

Сейчас идёт медленный, но уверенный дрейф: из хайпа - в хардкор.

Из акций и облигаций - в металл. И, по-моему, это только начало.

Так что если кажется, что золото уже на пике - возможно, это только разгон.

Автор: Тимур Саралаев