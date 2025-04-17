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В Бишкеке мужчина поджёг себя из-за семейного конфликта

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- Назгуль Абдыразакова
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16 апреля в милицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Западной в Бишкеке мужчина облил себя бензином и поджёг. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По её данным, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где по приезде был установлен гражданин А.А., 1996 года рождения, который, будучи в нетрезвом состоянии, пытался совершить суицид на почве семейного конфликта. На месте была вызвана карета скорой помощи, и пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщают СМИ, инцидент транслировался в прямом эфире в соцсети.


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URL: https://www.vb.kg/445105
Теги:
поджог, конфликт, Бишкек, семья
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