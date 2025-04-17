В Бишкеке мужчина поджёг себя из-за семейного конфликта

16 апреля в милицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Западной в Бишкеке мужчина облил себя бензином и поджёг. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По её данным, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где по приезде был установлен гражданин А.А., 1996 года рождения, который, будучи в нетрезвом состоянии, пытался совершить суицид на почве семейного конфликта. На месте была вызвана карета скорой помощи, и пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщают СМИ, инцидент транслировался в прямом эфире в соцсети.