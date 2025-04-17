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В Бишкеке пройдёт чемпионат Кыргызстана по лёгкой атлетике

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- Самуэль Деди Ирие
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С 25 по 26 апреля на стадионе имени Шералы Сыдыкова в Бишкеке состоится Открытый чемпионат Кыргызстана по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин. Участие примут спортсмены 2007 года рождения и старше - со всей страны.

Как сообщили организаторы, каждый участник сможет заявиться максимум в двух дисциплинах. Метание ядра и копья пройдут отдельно - на территории Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС).

Общее руководство соревнованиями ведёт Дирекция по олимпийским видам спорта.

Программа чемпионата:

Мужчины:

Бег - 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 и 10 000 метров

Бег с барьерами - 400 м

Прыжки в длину

Метание ядра

Метание копья

Женщины:

Бег - 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров

Бег с барьерами - 400 м

Прыжки в длину

Метание ядра

Метание копья

Смешанная эстафета

Организаторы приглашают всех болельщиков поддержать кыргызстанских легкоатлетов. Турнир войдёт в спортивный календарь страны и станет важным этапом подготовки к международным стартам.


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URL: https://www.vb.kg/445109
Теги:
легкая атлетика, Бишкек, Кыргызстан
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