В Бишкеке пройдёт чемпионат Кыргызстана по лёгкой атлетике

С 25 по 26 апреля на стадионе имени Шералы Сыдыкова в Бишкеке состоится Открытый чемпионат Кыргызстана по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин. Участие примут спортсмены 2007 года рождения и старше - со всей страны.

Как сообщили организаторы, каждый участник сможет заявиться максимум в двух дисциплинах. Метание ядра и копья пройдут отдельно - на территории Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС).

Общее руководство соревнованиями ведёт Дирекция по олимпийским видам спорта.

Программа чемпионата:

Мужчины:

Бег - 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 и 10 000 метров

Бег с барьерами - 400 м

Прыжки в длину

Метание ядра

Метание копья

Женщины:

Бег - 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров

Бег с барьерами - 400 м

Прыжки в длину

Метание ядра

Метание копья

Смешанная эстафета

Организаторы приглашают всех болельщиков поддержать кыргызстанских легкоатлетов. Турнир войдёт в спортивный календарь страны и станет важным этапом подготовки к международным стартам.