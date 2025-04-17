Криштиану Роналду уходит в кино - вместе с режиссёром "Kingsman"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду объявил о запуске собственного кинопроекта - и не с кем-нибудь, а с самим Мэттью Воном, режиссёром "Kingsman", "Людей Икс" и "Звёздной пыли".

О сотрудничестве звезда мирового футбола сообщил в своих соцсетях, назвав его "захватывающей новой главой" в жизни.

- Я люблю пробовать новое в бизнесе, и этот проект вдохновляет меня так же, как и футбол, - отметил Роналду.

Совместная студия уже завершила съёмки двух фильмов, третий - в производстве. Все три входят в единую кинематографическую вселенную, подробности которой пока держатся в секрете.

Создатели обещают нечто большее, чем просто кино: это попытка переосмыслить сам подход к производству фильмов, сочетая передовые технологии с классическим сторителлингом.

Мэттью Вон - не новичок в создании визуальных хитов. Его имя стоит за такими проектами, как "Kingsman", "Люди Икс: Первый класс", "Звёздная пыль", а также культовыми "Большим кушем" и "Картами, деньгами, двумя стволами", где он выступал продюсером.

Слияние харизмы и масштаба Роналду с креативностью и режиссёрским почерком Вона - это заявка на громкий успех. А мы, кажется, наблюдаем рождение новой звезды... на большом экране.