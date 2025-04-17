Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

Криштиану Роналду уходит в кино - вместе с режиссёром "Kingsman"

231  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду объявил о запуске собственного кинопроекта - и не с кем-нибудь, а с самим Мэттью Воном, режиссёром "Kingsman", "Людей Икс" и "Звёздной пыли".

О сотрудничестве звезда мирового футбола сообщил в своих соцсетях, назвав его "захватывающей новой главой" в жизни.

- Я люблю пробовать новое в бизнесе, и этот проект вдохновляет меня так же, как и футбол, - отметил Роналду.

Совместная студия уже завершила съёмки двух фильмов, третий - в производстве. Все три входят в единую кинематографическую вселенную, подробности которой пока держатся в секрете.

Создатели обещают нечто большее, чем просто кино: это попытка переосмыслить сам подход к производству фильмов, сочетая передовые технологии с классическим сторителлингом.

Мэттью Вон - не новичок в создании визуальных хитов. Его имя стоит за такими проектами, как "Kingsman", "Люди Икс: Первый класс", "Звёздная пыль", а также культовыми "Большим кушем" и "Картами, деньгами, двумя стволами", где он выступал продюсером.

Слияние харизмы и масштаба Роналду с креативностью и режиссёрским почерком Вона - это заявка на громкий успех. А мы, кажется, наблюдаем рождение новой звезды... на большом экране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445110
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  