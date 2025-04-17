С КНДР - в Эр-Рияде. Кыргызстан сыграет на нейтральном поле

Матч между сборными КНДР и Кыргызстана, запланированный в рамках 9-го тура третьего раунда отборочного цикла чемпионата мира–2026, пройдет 5 июня не в Пхеньяне, а в Эр-Рияде. Такое решение приняла футбольная ассоциация Северной Кореи.

Официально причины не озвучиваются, но, как известно, сборная КНДР уже давно предпочитает играть "дома" где угодно, только не у себя дома. Будь то Пхеньян или Пусан - для международных матчей выбор по-прежнему падает на нейтральные поля. В этот раз - столица Саудовской Аравии.

Кыргызский футбольный союз уточнил: стадион и время начала встречи будут объявлены дополнительно. Болельщикам остаётся следить за обновлениями и надеяться, что жара Эр-Рияда не расплавит наши надежды на победу.

Для кыргызстанской сборной это очередное испытание в непростом цикле: перемещения, чужие поля, непривычные трибуны. Но есть и плюс - ни тебе северокорейской акустики, ни плакатов с лозунгами. Чистый футбол.

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