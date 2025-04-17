В "Кыргызиндустрии" выявлены финансовые нарушения на 19 млн сомов

17 апреля 2025 года состоялось очередное заседание Совета Счетной палаты КР, на котором был рассмотрен отчет по аудиту соответствии деятельности Открытого акционерного общества "Кыргызиндустрия" за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. С докладом по данному вопросу выступил аудитор Счетной палаты Пардаали Батиров.

Основной целью создания ОАО "Кыргызиндустрия" является модернизация промышленности и обеспечение эффективного управления хозяйственными обществами с участием государства.

В рамках деятельности ОАО "Кыргызиндустрия" было создано всего 57 дочерних предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью. Из них в 2023 году прибыль поступила только от 6 дочерних предприятий на сумму 8,3 млн сомов, а в 2024 году – от 4 дочерних предприятий на сумму 56,5 млн сомов.

По результатам аудита, проведенного в отношении деятельности ОАО "Кыргызиндустрия" и его дочерних предприятий за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года, выявлены многочисленные несоответствия и нарушения финансовой дисциплины.

Финансовые нарушения - 19 042,0 тыс. сомов, в том числе:

- Необоснованные выплаты заработной платы – 1 391,2 тыс. сомов;

- Недостача наличных средств и товарно-материальных ценностей – 911,0 тыс. сомов;

- Неотчитанные подотчетные суммы – 708,7 тыс. сомов;

- Дополнительные начисления доходов в Социальный фонд – 692,9 тыс. сомов;

- Нарушения налогового законодательства – 291,4 тыс. сомов;

- Реализация продукции ниже себестоимости – 977,7 тыс. сомов;

- Завышение объемов выполненных капитальных ремонтных работ – 7 371,7 тыс. сомов;

- Занижение доходов – 3 985,6 тыс. сомов;

- Нарушения в бухгалтерском учете и отчетности – 2 711,8 тыс. сомов.

Кроме того, аудит выявил ряд процедурных нарушений, связанных с закупками, сдачей имущества в аренду и управлением уставным капиталом. Также зафиксированы случаи необоснованных авансовых платежей подрядным организациям, неэффективного использования средств и роста дебиторской и кредиторской задолженности.

По результатам аудита Совет Счетной палаты принял соответствующие решения и разработал предложения по принятию мер в отношении ответственных лиц за выявленные нарушения.

Результаты аудита будут направлены в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики и другие соответствующие государственные органы.