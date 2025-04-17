В Токмоке с автостоянки угнали авто. Подозреваемый задержан

Сотрудниками милиции ОВД города Токмок задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По её данным, 10 апреля в милицию обратился 31-летний житель села Алчалуу Чуйского района. Он сообщил, что в ночь с 9 на 10 апреля с территории стоянки, расположенной рядом с постом Дунларова на объездной дороге, неизвестные лица совершили угон его автомобиля марки "Volkswagen Passat", после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД города Токмок, возбуждено досудебное производство по статье 211 (угон автотранспортного средства).УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый - 25-летний гражданин Т.С. который был водворён в ИВС.

Автомашина марки "Volkswagen Passat" признана вещественным доказательством и возвращена владельцу.

Следствие по уголовному делу продолжается.