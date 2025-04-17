В аэропорту "Манас" реконструируют взлётно-посадочную полосу

В международном аэропорту "Манас" ведутся масштабные работы по реконструкции. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

В настоящее время осуществляется строительство взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек. В первую очередь будет модернизирована взлётно-посадочная полоса, что создаст условия для более мягкой и безопасной посадки самолётов.

В рамках реновационных работ будут установлены современные светосигнальные фонари, что повысит безопасность при посадке.

Это позволит практически исключить случаи, когда самолёты не могут приземлиться из-за ухудшения погодных условий. Например, при небольшом тумане проблем с переориентацией рейса в другой аэропорт не возникнет.

Обновлённая взлётно-посадочная полоса будет оснащена современным технологическим оборудованием и соответствовать международным стандартам. Аналогичные работы запланированы в международном аэропорту Оша на следующий год.

Финансирование строительных работ осуществляется за счёт собственных средств ОАО "Аэропорты Кыргызстана".