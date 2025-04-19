В КР идет мониторинг и химическая обработка против саранчовых вредителей

Специалистами департамента химизации, защиты и карантина растений совместно с представителями органов местного самоуправления продолжаются мероприятия по мониторингу и химической обработке против саранчовых вредителей в ряде регионов республики.

Джалал-Абадская область

На сегодняшний день обследовано 4470 гектаров сельхозугодий, из которых на 3650 гектарах выявлены личинки саранчовых вредителей. Химические обработки проведены на 1750 гектарах с использованием специальной техники Департамента.

Базар-Коргонский район, сельский округ Сейдикум: обследовано - 950 га, заселено - 700 га, обработано - 100 га.

Ноокенский район, сельский округ Бүргөндү–Достук: обследовано - 2820 га, заселено - 2200 га, обработано - 1500 га.

Сузакский район, сельский округ Кара-Дарыя: обследовано - 1000 га, заселено - 750 га, обработано - 150 га.

Ошская область

По оперативной информации, в Араванском районе на территории айылного аймака Чек-Абад на площади 450 гектаров выявлены очаги вредоносных саранчовых. На эти участки уже направлена специальная техника с полным обеспечением необходимых препаратов.

Для оперативного реагирования в Жалал-Абадской и Ошской областях задействованы 5 единицы специальной техники "Микронер АУ-8115М". Департамент полностью обеспечен необходимыми средствами - пестицидами, горюче-смазочными материалами и другими расходными ресурсами.

Все мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями в Жалал-Абадской и Ошской областях находятся под контролем руководства Департамента химизации, защиты и карантина растений и проводятся в плановом и своевременном порядке.