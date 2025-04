В Сеуле прошёл концерт в честь 33-летия кыргызско-корейской дружбы

В одном из крупнейших концертных залов Сеула - Lotte Concert Hall состоялся международный концерт "Colour of Asia", приуроченный к 33-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. В мероприятии приняли участие более 2000 соотечественников и гостей.

Концерт стал ярким символом дружбы, взаимного уважения и стремления к укреплению культурных связей между нашими странами. Он был организован посольством Кыргызской Республики в Республике Корея совместно с Seoul Foundation for Arts and Culture, ABC Corporation, CJS International Culture & Arts Association, Vino Worldwide Co., Ltd. и Soreal Philharmonic Orchestra.

Насыщенную программу украсили выступления ведущих теноров и сопрано из Кореи, Италии и Монголии. Зрители тепло приняли национальный танцевальный ансамбль "Айпери" и дуэт кыргызских комузистов.

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова выступила перед гостями мероприятия. В своей речи она подчеркнула, что культурные события такого масштаба играют важную роль в укреплении гуманитарных связей, взаимопонимания и дружбы между народами.

"Хочу выразить вам глубокую благодарность за участие в сегодняшнем концерте "Краски Азии", посвящённом 33-й годовщине установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея. Это не просто дата - это важный момент, укрепляющий нашу дружбу, взаимное уважение и веру в общее будущее через культуру и искусство.

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Кыргызстан и Корея последовательно развивают всестороннее сотрудничество. В декабре 2024 года состоялся исторический первый государственный визит президента Кыргызской Республики в Республику Корея, ознаменовавший начало новой эры в наших двусторонних отношениях. Сегодняшний концерт - первый шаг в эту новую эпоху, символический момент, который ещё больше сближает два народа посредством культуры и искусства.

Кыргызстан - страна с великолепной природой, чистым воздухом и богатой историей. Сегодня мы представляем культуру нашей земли, которую поэтично называют "Альпами Восточной Азии", через традиционные танцы, музыку и визуальные образы. Мы постарались передать хотя бы частичку духовного богатства кыргызского народа и его традиций.

Для наших соотечественников, проживающих в Корее, это мероприятие - возможность ощутить связь с родиной и укрепить свою национальную идентичность. Уверена, что и для жителей Сеула знакомство с кыргызской культурой станет ценным и вдохновляющим опытом.

В декабре 2024 года была принята новая национальная доктрина: "Национальное дыхание - глобальные высоты". Этот документ стал ориентиром для развития гражданского единства, культуры, образования и нравственных ценностей в нашем обществе.

Культура и искусство - это мосты между народами. Я рассматриваю сегодняшний концерт как начало нового этапа культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей. Кыргызская Республика придаёт большое значение сотрудничеству с Республикой Корея в области культуры. Уверена, что в будущем творческие представители обеих стран будут активно взаимодействовать, а молодёжь - обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты", - сказала Исмаилова.