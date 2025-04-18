Служебные собаки МВД КР победили в конкурсе по поиску наркотиков

Сотрудники Кинологического центра Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР и их служебные собаки "Афур" и "Бади" заняли первое и второе места в номинации "Поиск наркотических веществ в багаже" на международных соревнованиях кинологических подразделений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие прошло на базе Учебного центра Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР и собрало команды из стран Центральной Азии - Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представителей Пограничной службы ГКНБ, Государственной таможенной службы и других правоохранительных органов Кыргызстана.