На Ошском рынке украли дорогой телефон. Подозреваемый задержан

На Ошском рынке мужчина похитил дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, 8 апреля в милицию обратился гражданин С.А. который сообщил, что в тот же день примерно в 12:30 неизвестный в районе Ошского рынка тайно похитил у него мобильный телефон iPhone 13 стоимостью 1200 долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан гражданин К.Н. 1980 года рождения, который был водворён в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.