Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

На Ошском рынке украли дорогой телефон. Подозреваемый задержан

337  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Ошском рынке мужчина похитил дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, 8 апреля в милицию обратился гражданин С.А. который сообщил, что в тот же день примерно в 12:30 неизвестный в районе Ошского рынка тайно похитил у него мобильный телефон iPhone 13 стоимостью 1200 долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан гражданин К.Н. 1980 года рождения, который был водворён в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445136
Теги:
задержание, кража, Ленинский район, Ошский рынок, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  