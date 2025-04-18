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ГНС освободила ряд предпринимателей от подачи Единой налоговой декларации

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С 16 апреля 2025 года Налоговой службой принято решение освободить от подачи Единой налоговой декларации (ЕНД) некоторых ИП и работающих по патенту, сообщил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков.

По данным надзорного органа, освобождение касается:

- Индивидуальных предпринимателей со ставками единого налога в 0%, 0,1%, 0,5% и 1%, занимающихся торговлей на рынках и фермерским хозяйством;

- Физических лиц, работающих по патенту;

- Налогоплательщиков в зонах торговли с особым режимом;

- Крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица.

"Цель изменений - снизить административную нагрузку, повысить доверие к налоговой системе и упростить взаимодействие граждан с государственными органами. Изменения будут закреплены в Налоговом кодексе КР", - добавил Ысабеков.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/445137
Теги:
декларация, налоги, Кыргызстан
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