МИД КР: Венгрия ввела новые правила выдачи рабочих виз

С 1 января 2025 года Венгрия изменила правила выдачи национальных виз для длительного пребывания с целью трудоустройства для всех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, теперь такие визы не выдаются гражданам тех стран, с которыми у Венгрии или Европейский союза отсутствует соглашение о реадмиссии.

Данные меры приняты венгерской стороной в целях повышения эффективности миграционного контроля и обеспечения правовых оснований для возвращения иностранных граждан в случае нарушения миграционного законодательства.

В данном контексте, Министерство отмечает, что компетентные органы Кыргызской Республикой в настоящее время прорабатывают вопрос заключения соглашений о реадмиссии со странами Европейского Союза, в том числе Венгрией.

По мнению Министерства, подобного рода соглашения способствуют упорядочению миграционных процессов между странами и создают благоприятные условия для граждан Кыргызской Республики, желающих официально трудоустроиться за рубежом на длительный срок.