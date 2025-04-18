Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

МИД КР: Венгрия ввела новые правила выдачи рабочих виз

294  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 января 2025 года Венгрия изменила правила выдачи национальных виз для длительного пребывания с целью трудоустройства для всех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, теперь такие визы не выдаются гражданам тех стран, с которыми у Венгрии или Европейский союза отсутствует соглашение о реадмиссии.

Данные меры приняты венгерской стороной в целях повышения эффективности миграционного контроля и обеспечения правовых оснований для возвращения иностранных граждан в случае нарушения миграционного законодательства.

В данном контексте, Министерство отмечает, что компетентные органы Кыргызской Республикой в настоящее время прорабатывают вопрос заключения соглашений о реадмиссии со странами Европейского Союза, в том числе Венгрией.

По мнению Министерства, подобного рода соглашения способствуют упорядочению миграционных процессов между странами и создают благоприятные условия для граждан Кыргызской Республики, желающих официально трудоустроиться за рубежом на длительный срок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445140
Теги:
МИД, трудовая миграция, Венгрия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  