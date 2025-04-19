Индекс под вопросом: как власти КР меняют антикоррупционную политику

В Жогорку Кенеше генеральный прокурор Максат Асаналиев подверг сомнению достоверность Индекса восприятия коррупции (ИВК), публикуемого Transparency International. Согласно последнему отчету организации, Кыргызстан в 2024 году занял 146-е место из 180 стран, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим годом. Генпрокурор назвал рейтинг несправедливым и отметил, что методология исследования не учитывает специфики страны и проводимых в ней реформ.

По его словам, претензии к подходу Transparency International ранее уже высказывали такие государства, как Индия, Венгрия и Индонезия. В частности, указывалось на непрозрачность критериев оценки и игнорирование внутренних усилий по борьбе с коррупцией.

"Государственные органы, в том числе силовые структуры, ведут активную работу в этом направлении", - подчеркнул Асаналиев.

Вопрос восприятия коррупции - штука очень чувствительная для любой страны. В основном, потому, что репутационные риски, связанные с этим показателем, напрямую отражаются на экономике. Проблемы с коррупцией - это не только внутренняя повестка. Они подрывают доверие инвесторов и затрудняют приток капитала. Так, например, в начале 2025 года глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что бизнес из РФ сталкивается в Кыргызстане с "необоснованными претензиями" со стороны высокопоставленных чиновников. Фактически речь шла о давлении и вымогательстве, что вызвало обеспокоенность на фоне попыток Бишкека усилить инвестиционное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Между тем, говорить о пассивности действующего руководства страны в отношении решения этого вопроса было бы неправильно. Только в конце декабря 2024 года Жогорку Кенеш одобрил, а президент Садыр Жапаров подписал изменения в Уголовный кодекс и ряд законов, ужесточающих наказание за коррупционные преступления. Впервые в республике было введено пожизненное лишение права занимать государственные должности не только для осужденных, но и для их ближайших родственников.

Существенным нововведением стало и то, что даже при признании вины и возмещении ущерба осужденные обязаны будут отбыть не менее половины назначенного срока - без права на пробационный надзор. Законопроект был разработан Госкомитетом нацбезопасности, а его глава Камчыбек Ташиев публично заявил о планах полностью искоренить коррупцию в стране в течение ближайших двух лет.

Эти шаги действительно могут стать фундаментом для изменения восприятия страны международными партнерами. И, нужно отметить, что первые результаты уже фиксируются на уровне экономической статистики.

Согласно официальным данным, в 2024 году объем оттока прямых иностранных инвестиций из Кыргызстана составил $284,9 млн - в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году, когда эта цифра достигала $685,7 млн. Это говорит о том, что уровень доверия инвесторов к Кыргызстану растет. Тенденция к снижению оттока указывает на смягчение инвестиционных рисков.

По мнению эксперта Бакыта Бакетаева, об инвестиционном климате в Кыргызстане следует судить по конкретным цифрам.

"Если посмотреть на показатели налоговых поступлений, включая сборы и НДС, мы видим стабильный ежемесячный рост. Это невозможно при неблагоприятной инвестиционной среде. Если бы климат действительно был плохим, этот рост был бы невозможен - это первое. Второе. Вчера [руководитель службы информационной политики Администрации Президента Дайыр Орунбеков опубликовал список строящихся гидроэлектростанций - в нем указано около 40 объектов различной мощности, находящихся на стадии активного строительства. Это не просто статистика - это сигнал. Строительство ГЭС означает масштабные закупки: железо, бетон, цемент, строительные материалы. Это прямое подтверждение инвестиционной активности в реальном секторе", - отмечает он

Бакетаев убежден, если бы инвестиционный климат был действительно испорчен, мы бы не видели таких масштабов экономического роста.

"Мы наблюдаем рост и по макроэкономическим показателям, можно с уверенностью говорить - инвестиционный климат в Кыргызстане улучшается. Конечно, всегда есть куда стремиться. В мире есть примеры - тот же Сингапур - где благодаря правильной политике удалось создать максимально благоприятную среду. Нам тоже нужно продолжать совершенствоваться. Здесь не бывает мелочей: каждая, даже самая незначительная деталь может дать большой эффект", - говорит аналитик.

По словам Бакетаева, важно улучшить работу министерств, поднять инвестиционную культуру.

"Если приезжает инвестор - встречайте его как самого почетного гостя, как свояка. Такое отношение должно быть ко всем, кто готов вложиться в развитие страны. Кроме того, в каждом министерстве должны появиться полноценные инвестиционные отделы, с доступом ещё до охраны. Сейчас инвестору зачастую даже зайти сложно, чтобы получить нужную информацию. Это нужно менять. Задача - создать условия, при которых инвестор может открыть предприятие за один-два дня. Так, как это было реализовано в Сингапуре. И таких шагов нужно предпринимать много. Можно перечислять до утра, что еще необходимо, но главное - начать действовать. Сейчас у Кыргызстана есть шанс и важно его не упустить", - считает Бакыт Бакетаев.

Разумеется, коррупция остается болезненной темой, особенно для малых экономик с открытым инвестиционным ландшафтом. Однако в условиях растущего внешнеполитического давления и конкуренции за капитал, Кыргызстан сегодня очень явно демонстрирует готовность отвечать на вызовы полновесными институциональными мерами.