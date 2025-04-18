РФ помогает кормить школьников: горячее питание внедрено ещё в 34 школах КР

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накай посетили несколько школ в Чуйской области, где внедрено горячее питание. Эти инициативы стали возможны благодаря поддержке Российской Федерации.

Сейчас в Кыргызстане горячими обедами обеспечены учащиеся начальных классов в 918 школах. Только в 2024 году при поддержке ВПП ООН и России 34 школы перешли с углеводных перекусов на полноценные блюда с высоким содержанием питательных веществ. Учебные заведения получили необходимое оборудование, а персонал - обучение.

ВПП ООН совместно с Министерством образования и науки также провела всестороннюю оценку потенциала правительства по управлению и развитию школьного питания. Это позволит улучшить программу после 2025 года.

Кроме того, ВПП ООН в партнёрстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции в этом году реализовала более 870 проектов по развитию сообществ. Участие в этих инициативах приняли свыше 122 тысяч человек - они получили более 6 тысяч тонн продуктовой помощи в обмен на труд или обучение новым профессиям.

Россия остаётся крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане. С 2008 года на поддержку программ направлено свыше 112,5 миллиона долларов. Это помощь в экстренных ситуациях, восстановлении и системное развитие - от продбезопасности до социальной защиты.