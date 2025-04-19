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Трагически погиб экс-бомбардир чемпионата Турции Аарон Бупендза

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный мир в трауре. 16 апреля в Китае трагически ушёл из жизни нападающий сборной Габона Аарон Бупендза. Ему было всего 28 лет.

По сообщениям СМИ, футболист выпал с 11-го этажа жилого дома в Ханчжоу - городе, где он выступал за местный клуб "Чжэцзян Профешнл". Обстоятельства трагедии пока не ясны. Полиция рассматривает три версии: несчастный случай, самоубийство и возможное убийство. Известно, что в момент падения в квартире находился его брат. По предварительным данным, между ними произошёл конфликт. Он будет допрошен в рамках расследования.

Аарон Бупендза вошёл в историю турецкой Суперлиги как лучший бомбардир сезона 2020/21 - тогда, в составе "Хатайспора", он забил 22 мяча. Его яркая игра не осталась незамеченной: за свою карьеру он сменил несколько клубов и стал одним из главных атакующих игроков сборной Габона, проведя 34 матча и забив восемь голов.

Весть о его смерти потрясла футбольную общественность. "Чжэцзян Профешнл", Федерация футбола Габона, партнёры и болельщики по всему миру выражают соболезнования семье и близким.

Он был не просто форвардом - он был надеждой габонского футбола. Теперь его имя останется в истории - и в сердцах тех, кто видел, как он играл.


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URL: https://www.vb.kg/445144
Теги:
Турция, футбол
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