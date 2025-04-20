Погода
$ 86.80 - 87.30
€ 98.42 - 99.37

Овечкин снова в деле: 897 голов и всё ещё мало

198  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Александр Овечкин продолжает переписывать хоккейную историю - спокойно, без лишнего шума, но с фирменным броском, от которого дрожат вратари уже два десятилетия.

В заключительном матче регулярки НХЛ капитан "Вашингтон Кэпиталз" забил свой 897-й гол - и, как водится, сделал это в матче против принципиального соперника. Шайба в ворота "Питтсбурга" не только принесла победу, но и стала новой вехой в карьере русского снайпера.

Этот гол - не просто цифра в протоколе. Это - шаг к бессмертию. До Уэйна Гретцки остаётся всё меньше, и хоккейный мир затаил дыхание.

Когда-то казалось, что рекорд в 894 гола - вечен. Теперь у него есть срок годности. И имя того, кто его перепишет, мы уже знаем.

Овечкин не торопится, не суетится, просто выходит на лёд - и делает своё дело. А фанаты, затаив дыхание, считают: 898, 899… Всё ближе вершина, на которую до него не поднимался никто.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445151
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  