Овечкин снова в деле: 897 голов и всё ещё мало

Александр Овечкин продолжает переписывать хоккейную историю - спокойно, без лишнего шума, но с фирменным броском, от которого дрожат вратари уже два десятилетия.

В заключительном матче регулярки НХЛ капитан "Вашингтон Кэпиталз" забил свой 897-й гол - и, как водится, сделал это в матче против принципиального соперника. Шайба в ворота "Питтсбурга" не только принесла победу, но и стала новой вехой в карьере русского снайпера.

Этот гол - не просто цифра в протоколе. Это - шаг к бессмертию. До Уэйна Гретцки остаётся всё меньше, и хоккейный мир затаил дыхание.

Когда-то казалось, что рекорд в 894 гола - вечен. Теперь у него есть срок годности. И имя того, кто его перепишет, мы уже знаем.

Овечкин не торопится, не суетится, просто выходит на лёд - и делает своё дело. А фанаты, затаив дыхание, считают: 898, 899… Всё ближе вершина, на которую до него не поднимался никто.