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Слёзы Неймара: возвращение в "Сантос" длиной в 34 минуты

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- Самуэль Деди Ирие
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Возвращение Неймара в "Сантос" ждали как футбольный праздник. Но праздник обернулся драмой - 33-летний форвард покинул поле уже на 34-й минуте, не сдержав слёз.

Матч против "Атлетико Минейро" закончился победой "Сантоса" со счётом 2:0, но для Неймара он завершился гораздо раньше - с травмой бедра и тревожными прогнозами.

Это уже не первая беда: после разрыва крестообразных связок в "Аль-Хиляле" и проблем с задней поверхностью бедра, казалось, он снова набирает форму. В девяти матчах за родной клуб - три гола и три результативные передачи. Не феноменально, но с учётом всех обстоятельств - солидно.

Главный тренер "Сантоса" Сезар Сампайо не скрывал беспокойства. Диагноз пока не озвучен - врачи берут паузу. Сам футболист пока тоже хранит молчание, ограничившись благодарностью болельщикам.

А их было не сдержать - трибуны встретили кумира как героя. И пусть это был всего лишь старт сезона, на "Вила Белмиро" царила атмосфера финала чемпионата мира.

Но теперь в Бразилии всё чаще звучат вопросы, которые ещё недавно казались кощунственными: не пора ли Неймару повесить бутсы на гвоздь? Сам он таких слов, скорее всего, не скажет. Но контракт с "Сантосом" истекает уже в июне.

Решение придётся принимать скоро. Или он снова выйдет на поле - с фирменной улыбкой, обводкой и танцем после гола. Или это был последний танец.


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URL: https://www.vb.kg/445152
Теги:
футбол
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