Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

Снукер в фокусе: в Крусибле стартует чемпионат мира-2025

89  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже в эти выходные в английском Шеффилде стартует главное событие года в мире снукера - чемпионат мира в Театре Крусибл. Турнир, с которого началась история профессионального снукера, вновь соберет 32 сильнейших мастера кия, чтобы разыграть внушительный призовой фонд - £2,395,000.

Фавориты и интриги

Главным претендентом на титул букмекеры считают первую ракетку мира Джадда Трампа (коэффициент 4/1). За ним - четырёхкратный чемпион мира Марк Селби (6/1), действующий обладатель титула Кайрен Уилсон (15/2) и вечно молодой Ронни О"Салливан (8/1), которого болельщики называют не иначе как "Ракета".

В первом раунде зрителей ждут захватывающие противостояния. Трамп откроет турнир матчем против китайского снукериста Чжоу Юэлуна, Уилсон начнет защиту титула с Лэй Пэйфаном. Одной из самых интригующих пар первого круга станет дуэль между Ронни О"Салливаном и Али Картером - их старое противостояние снова выходит на арену.

Календарь турнира:

Первый раунд (до 10 побед): 19–23 апреля

Второй раунд (до 13): 24–28 апреля

Четвертьфиналы: 29 апреля

Полуфиналы: 1 мая

Финал: 4–5 мая

Призовые:

Победитель: £500,000

Финалист: £200,000

Полуфиналисты: £100,000

Четвертьфиналисты: £50,000

Участники 1/8 финала: £30,000

Участники 1/16 финала: £20,000

Бонус за наивысший брейк: £15,000

Сенсация отборочных

Молодой валлиец Джексон Пейдж переписал снукерную историю: в одном матче квалификации он оформил сразу два максимальных брейка - 147 очков. За это достижение ему вручён бонус в £147,000.

В этом году чемпионат проходит при поддержке IT-компании Halo и входит в состав престижной Тройной короны снукера - наряду с UK Championship и Masters.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445153
Теги:
бильярд, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  