Снукер в фокусе: в Крусибле стартует чемпионат мира-2025

Уже в эти выходные в английском Шеффилде стартует главное событие года в мире снукера - чемпионат мира в Театре Крусибл. Турнир, с которого началась история профессионального снукера, вновь соберет 32 сильнейших мастера кия, чтобы разыграть внушительный призовой фонд - £2,395,000.

Фавориты и интриги

Главным претендентом на титул букмекеры считают первую ракетку мира Джадда Трампа (коэффициент 4/1). За ним - четырёхкратный чемпион мира Марк Селби (6/1), действующий обладатель титула Кайрен Уилсон (15/2) и вечно молодой Ронни О"Салливан (8/1), которого болельщики называют не иначе как "Ракета".

В первом раунде зрителей ждут захватывающие противостояния. Трамп откроет турнир матчем против китайского снукериста Чжоу Юэлуна, Уилсон начнет защиту титула с Лэй Пэйфаном. Одной из самых интригующих пар первого круга станет дуэль между Ронни О"Салливаном и Али Картером - их старое противостояние снова выходит на арену.

Календарь турнира:

Первый раунд (до 10 побед): 19–23 апреля

Второй раунд (до 13): 24–28 апреля

Четвертьфиналы: 29 апреля

Полуфиналы: 1 мая

Финал: 4–5 мая

Призовые:

Победитель: £500,000

Финалист: £200,000

Полуфиналисты: £100,000

Четвертьфиналисты: £50,000

Участники 1/8 финала: £30,000

Участники 1/16 финала: £20,000

Бонус за наивысший брейк: £15,000

Сенсация отборочных

Молодой валлиец Джексон Пейдж переписал снукерную историю: в одном матче квалификации он оформил сразу два максимальных брейка - 147 очков. За это достижение ему вручён бонус в £147,000.

В этом году чемпионат проходит при поддержке IT-компании Halo и входит в состав престижной Тройной короны снукера - наряду с UK Championship и Masters.