Глава Минэнерго: В 2030 году КР планирует выйти на экспорт электроэнергии

Министерство энергетики Кыргызстана организовало уникальную экскурсию на крупнейшие энергетические объекты страны, в которой приняли участие около 100 человек. Среди участников - журналисты, гражданские активисты, блогеры и студенты, изучающие энергетику. Этот визит стал уже второй подобной экскурсией, предоставившей уникальную возможность взглянуть на работу стратегических энергетических объектов.

Первая остановка - подстанция "Кемин" в Чуйской области. Здесь участники смогли не только ознакомиться с работой станции, но и увидеть на месте, как обеспечивается подача электроэнергии в северный регион страны.

Затем экскурсанты направились к Орто-Токойской ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Строительство этой гидроэлектростанции активно идет полным ходом. Уже сегодня видно, как работает водопропускной тоннель, строится дорога, а рабочий городок принимает всё больше людей. Здесь задействовано около 130 строителей, а общая стоимость проекта составляет 34,8 млн долларов. Орто-Токойская ГЭС, мощностью 21 МВт, будет ежегодно вырабатывать 75 млн квтч электроэнергии, обеспечивая электроэнергией более 14 тысяч абонентов. Ввод в эксплуатацию станции ожидается в первой половине 2026 года.

Следующим пунктом экскурсии стала Ат-Башинская ГЭС, построенная в 1970-х годах. Эта станция давно стала важной частью энергоснабжения Нарынской области, обеспечивая 25% потребности региона в электроэнергии. В последние годы ГЭС прошла серьёзную модернизацию - заменены агрегаты, обновлены системы управления и безопасности. В 2024 году на станции было произведено 204 млн квтч электроэнергии, что демонстрирует её растущую эффективность.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение строящейся Куланакской ГЭС. Мощность этой станции составит 100 МВт, а годовая выработка электроэнергии - 435 млн квтч. Проект стоимостью 128 млн долларов реализуется при поддержке Евразийского банка развития и Российско-кыргызского фонда развития. Станция должна быть введена в эксплуатацию в конце 2026 года. На данный момент активно ведется монтаж оборудования, а также строительство инфраструктуры, включая подстанцию.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в ходе пресс-тура рассказал о текущих и планируемых проектах в энергетическом секторе Кыргызстана, включая строительство и модернизацию гидроэлектростанций, развитие возобновляемых источников энергии, а также предстоящее изменение тарифов на электроэнергию. Особое внимание министр уделил вопросам прозрачности, информированности населения и экономической обоснованности принимаемых решений.

"По указу rабинета министров у нас имеется медиаплан, один из пунктов которого - организация информационной кампании для СМИ, направленной на демонстрацию открытости в сфере энергетики. Когда мы начинаем публиковать положительные новости о развитии энергетического сектора, в обществе появляются негативные комментарии и вопросы, в том числе по поводу повышения тарифов.

Перед началом строительных работ подписываются соглашения и меморандумы, составляются дорожные карты. На подготовку всей необходимой документации уходит около года. В настоящее время ведётся активное строительство.

В начале года мы пригласили представителей СМИ на Токтогульскую ГЭС и наш мегапроект - Камбар-Атинскую ГЭС. Производимая электроэнергия поступает на подстанцию "Кемин" в Чуйской области, откуда она распределяется по северному региону страны.

Только на днях президент Садыр Жапаров дал информацию о строительстве малых ГЭС.

Сначала мы посетили Орто-Токойскую ГЭС, затем - отремонтированную Ат-Башинскую ГЭС, которая состоит из четырёх агрегатов. Все они прошли полную модернизацию. После этого мы побывали на строительной площадке Куланакской ГЭС.

На Куланакской ГЭС ведутся монтажные работы: планируется установка четырёх агрегатов мощностью в 100 мегаватт. Уже смонтированы трубы. В июле планируется установка двух агрегатов, ещё два - в сентябре. После завершения этих этапов станция начнёт функционировать.

Также ведутся работы по строительству подстанции. Высота плотины достигнет 30–36 метров. Выполняются бетонные и очистные работы. В деривационном канале снизу устанавливается гидроизоляция, после чего будет выполнено бетонирование. Через канал вода будет поступать в агрегаты.

На сегодняшний день на объекте заняты 630 строителей. В связи с пиком строительных работ планируется увеличить численность работников до 1200 человек. Ввод Куланакской ГЭС в эксплуатацию запланирован на 2026 год. После завершения строительства данной станции, а также благодаря модернизированной Ат-Башинской ГЭС, Нарынская область будет полностью обеспечена электроэнергией.

В соответствии с законом, в регионе, где строится ГЭС, 1 % от вырабатываемой электроэнергии остаётся на нужды местного населения. То есть, если станция вырабатывает 100 мегаватт, один мегаватт остаётся региону. Национальная электрическая сеть Кыргызстана закупает эту электроэнергию, а вырученные средства возвращаются в регион. Это создаёт новые рабочие места и стимулирует экономику на местах.

После завершения строительства Куланакской ГЭС оборудование будет закуплено из Австрии и Германии, в том числе кабельная продукция. Мы также планируем обучить специалистов для работы на объекте. Торжественное открытие Куланакской ГЭС запланировано на сентябрь 2026 года.

Кроме этого, у нас есть проекты по развитию солнечной и ветровой энергетики. Мы также планируем проводить экскурсии на соответствующие объекты, чтобы граждане могли своими глазами увидеть развитие возобновляемых источников энергии.

С 1 мая текущего года тарифы на электроэнергию будут повышены - добавится 26 тыйынов. Это вызывает вопросы у населения, и мы понимаем интерес граждан. Важно отметить, что строительная компания покрывает 30 % затрат, а остальная часть финансируется за счёт кредитов, предоставленных Российско-Кыргызским фондом развития и Евразийским банком.

Чтобы выплатить эти кредиты, нам необходимо вырабатывать больше электроэнергии и обеспечивать возврат инвестиций. Себестоимость одного киловатт-часа составляет около 3 сомов 52 тыйына. Поэтому мы вынуждены корректировать тарифы. За последние 2–3 года в энергосекторе произведено значительное обновление: закуплено 265 единиц техники, активно строятся новые ГЭС.

В мае дополнительно закупим 50–60 единиц транспорта для РЭС по всей стране. Это необходимо для оперативного реагирования в случае аварий и обеспечения стабильной подачи электроэнергии. Чем выше цена, тем выше и ответственность: наши абоненты должны получать качественную услугу, особенно в зимний период, без отключений.

Мы надеемся, что граждане отнесутся к этим мерам с пониманием. По нашим расчётам, сегодня один киловатт-час электроэнергии продаётся на 61 тыйынов ниже его себестоимости. С 2025 по 2030 год мы планируем поэтапно увеличивать стоимость, ведь у каждого товара должна быть своя справедливая цена.

С 2027 года мы намерены полностью отказаться от импорта электроэнергии. Кыргызстан ежегодно потребляет около 18 миллиардов киловатт-часов, и эту потребность мы должны покрывать самостоятельно. А уже с 2030 года планируем выйти на экспорт.

Именно поэтому мы приглашаем журналистов и общественность - чтобы показать всё своими глазами и убедиться в прозрачности и значимости этих процессов.

Ценообразование регулируется Министерством энергетики. Этим вопросом занимается Департамент тарифной политики. Ценовая политика в сфере электроэнергии находится под контролем государства, а не частных компаний.

Все партнёры, занимающиеся производством электроэнергии, подключают её к государственной сети. Открытие отдельной линии невозможно, так как это требует огромных финансовых затрат. После завершения строительства тариф устанавливается с учётом всех расходов, связанных с реализацией проекта.

Поэтому не должно возникать вопросов относительно того, что тарифы якобы устанавливаются строительными компаниями. Это исключено - процесс полностью контролируется государством", - рассказал министр.