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Граждан с закрытым лицом не будут пускать в госучреждения Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 18 апреля, Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики провело совещание в Первомайском районе города Бишкек по вопросам разъяснения законодательства в отношении граждан, закрывающих лицо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в мероприятии приняли участие представители кадровых подразделений государственных и муниципальных органов, сотрудники правоохранительных органов и религиозные деятели.

В ходе совещания была предоставлена информация о новых законодательных нормах, запрещающих допуск в государственные и муниципальные учреждения граждан с закрытым лицом и неустановленной личностью, а также о наложении штрафов за нарушение данного требования.

Участникам были даны подробные разъяснения о способах донесения требований закона до граждан в доступной и понятной форме, а также ответы на возникшие вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/445157
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Бишкек, Кыргызстан
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