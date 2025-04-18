Акциз на сахар и ограничения на импорт сухого молока отменят в Узбекистане

В Узбекистане отменят 20-процентный акциз на сахар, введённый в 2021 году, и снимут ограничения на импорт сухого молока. Эти меры направлены на поддержку кондитерской отрасли и производства прохладительных напитков. Президент также поручил внедрить справедливый механизм возврата НДС для общепита.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 апреля поручил снять барьеры для пищевой промышленности.

Он дал указания отменить акцизный налог на сахар в 20%, введённый в 2021 году, и снять ограничения на импорт сухого молока, чтобы поддержать развитие кондитерской отрасли и производства прохладительных напитков, которые стали одними из драйверов местной экономики.

Ожидается, что эти меры помогут увеличить годовой оборот 5500 предприятий отрасли до 50 трлн сумов. В этих компаниях заняты около 40 тысяч человек.

Также обсуждалась система возврата части НДС для ресторанов и кафе. С начала года действует механизм, по которому им возвращается от 20% до 40% уплаченного налога в виде кэшбэка. Однако на практике воспользоваться этой мерой смогли только 69 заведений.

Как отмечалось, при продаже по отдельности более 200 видов продукции - включая напитки, торты и мороженое - кэшбэк не начисляется, несмотря на уплату налога.

Государственному налоговому комитету поручено устранить эти разногласия и внедрить справедливый механизм возврата НДС.

Источник: gazeta.uz