В Кыргызстане утвердили новые правила въезда иностранных авто

Утвержден порядок въезда и эксплуатации иностранных автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Постановлением кабинета министров утверждён порядок въезда (ввоза), выезда (вывоза) на/из территорию Кыргызской Республики автотранспортных средств, зарегистрированных в уполномоченном органе другого государства, и их эксплуатации на территории КР.
Документ вступает в силу по истечении 15 календарных дней со дня его официального опубликования – с 3 мая 2025 года.
Порядком определяется:
• механизм оформления иностранных автотранспортных средств, перемещаемых через государственную границу Кыргызстана на пунктах пропуска;
• порядок информационного взаимодействия между уполномоченными государственными органами;
• требования к эксплуатации таких транспортных средств на территории Кыргызской Республики.
Введение данного Порядка позволит обеспечить:
• надлежащий учёт и контроль въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных транспортных средств, включая контроль за сроками пребывания;
• упорядочивание процесса эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны;
• предупреждение незаконного ввоза транспортных средств с иностранными номерными знаками.