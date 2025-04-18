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В Кыргызстане утвердили новые правила въезда иностранных авто

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- Назгуль Абдыразакова
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Утвержден порядок въезда и эксплуатации иностранных автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Постановлением кабинета министров утверждён порядок въезда (ввоза), выезда (вывоза) на/из территорию Кыргызской Республики автотранспортных средств, зарегистрированных в уполномоченном органе другого государства, и их эксплуатации на территории КР.

Документ вступает в силу по истечении 15 календарных дней со дня его официального опубликования – с 3 мая 2025 года.

Порядком определяется:

• механизм оформления иностранных автотранспортных средств, перемещаемых через государственную границу Кыргызстана на пунктах пропуска;

• порядок информационного взаимодействия между уполномоченными государственными органами;

• требования к эксплуатации таких транспортных средств на территории Кыргызской Республики.

Введение данного Порядка позволит обеспечить:

• надлежащий учёт и контроль въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных транспортных средств, включая контроль за сроками пребывания;

• упорядочивание процесса эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны;

• предупреждение незаконного ввоза транспортных средств с иностранными номерными знаками.


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URL: https://www.vb.kg/445167
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, автомобили, кабмин
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