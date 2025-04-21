Джейк Пол возвращается на ринг

Известный блогер и профессиональный боксер Джейк Пол официально объявил о своём возвращении на ринг. Его следующим соперником станет бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший. Бой состоится 28 июня в Honda Center в Анахайме (США) и будет транслироваться в прямом эфире на платформе DAZN Pay-Per-View.

Для Пола это первое появление после громкого поединка с легендарным Майком Тайсоном в 2024 году - того самого боя, который, несмотря на критику, собрал более 108 миллионов просмотров на Netflix и стал настоящим культурным феноменом.

- Пять лет назад я вышел на профи-ринге после одного любительского боя. Сегодня я иду за титулом чемпиона мира. Я победил Тайсона - а теперь встречусь с тем, кого даже Канело не смог добить, - заявил Джейк Пол, не скрывая уверенности.

Чавес-младший, в свою очередь, пообещал не стать лёгкой мишенью:

- Я снова чувствую себя молодым, как никогда. Физически, ментально - я в отличной форме. Команде Джейка стоит готовиться: у них на пути серьёзная проблема.

Главный бой вечера - лишь часть масштабного турнира, организованного Most Valuable Promotions и Golden Boy Promotions. В этот же вечер в ринг выйдет чемпион WBA и WBO в первом тяжёлом весе Гильберто "Сурдо" Рамирес. Он проведёт обязательную защиту титулов против мощного кубинца Юниэля Дортикоса.

- Я настроен на путь к абсолютному чемпионству. Победа над Дортикосом - это следующий шаг, - отметил Рамирес.

Дортикос также заявил о серьёзных амбициях:

- Моя цель - стать трёхкратным чемпионом мира. И теперь у меня есть шанс это сделать.

Грядущий вечер бокса обещает стать одним из самых зрелищных событий лета - как для поклонников спорта, так и для тех, кто следит за бойцами вне ринга.