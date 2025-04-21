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Лионель Месси: "Соперничество с Мексикой - это выдумка"

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- Самуэль Деди Ирие
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Лионель Месси поставил точку в разговоре о якобы враждебных отношениях между сборными Аргентины и Мексики. В интервью для программы Simplemente Fútbol восьмикратный обладатель "Золотого мяча" заявил, что все слухи о напряжённости между командами - не более чем преувеличение.

Поводом для споров стала сцена после матча группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, где Аргентина обыграла Мексику со счётом 2:0. На видеозаписи из раздевалки казалось, что Месси пнул футболку капитана мексиканцев Андреса Гуардадо. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в СМИ и среди болельщиков. Однако теперь сам футболист расставил все точки над "i".

- Они сами придумали себе это соперничество, которого, по сути, никогда не существовало, - заявил Месси. - Нет никакого сравнения между Аргентиной и Мексикой. Я не понимаю, откуда всё это пошло.

По словам капитана сборной Аргентины, он всегда чувствовал тепло со стороны мексиканских фанатов и никогда не высказывался о них негативно:

- Я никогда никого не оскорблял. Напротив, всегда ощущал любовь и уважение со стороны мексиканского народа.

Интересно, что матч с Мексикой стал переломным моментом для Аргентины на том турнире. После сенсационного поражения от Саудовской Аравии в первом туре команда Лионеля Скалони оказалась на грани вылета. Именно гол Месси в ворота Мексики стал отправной точкой к будущему триумфу.

- Это был момент огромного облегчения. После этого мы снова стали собой, - отметил он. - Гол в матче с Мексикой - один из самых запомнившихся для меня в Катаре. И не из-за соперника или фанатов - просто он вернул нам уверенность.

С 2006 года Месси сыграл против мексиканцев шесть раз, забил четыре гола и ни разу не проиграл. Но, как подчеркнул сам Лионель, настоящие соперники бывают только на поле. Всё остальное - домыслы и эмоции.


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URL: https://www.vb.kg/445174
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