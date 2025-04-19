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Футбольный вечер в Канте и Оше: эмоции, борьба и красивые победы

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- Самуэль Деди Ирие
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18 апреля стартовал шестой тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года. Первый игровой день не разочаровал болельщиков: в Канте и Оше прошли два матча с яркой развязкой, интригой до финального свистка и героями, которые в нужный момент взяли игру на себя.

Дубль с характером: "Кыргыз Алтын" одержал уверенную победу

На стадионе в Канте "Илбирс" из Бишкека, сделав ставку на молодежь, не смог противопоставить ничего опыту и собранности "Кыргыз Алтына". Подопечные Сергея Поповича действовали хладнокровно, по-хозяйски.

Главным героем встречи стал нападающий Нурбол Бактыбеков. Его точные удары на 28-й и 89-й минутах оформили победу - 2:0, без нервов и лишней суеты. Второй гол стал вишенкой на торте: резкий рывок, удар в угол - и три очка уезжают в Кара-Балту.

[b]"ОшМУ" вырывает победу у "Таланта" за шесть минут до конца[/b]

А вот в Оше без нервов не обошлось. "Талант" из Беш-Кунгея открыл счёт на 35-й минуте - отличился Сукеналиев, и до 80-й казалось, что гости увезут сенсационные очки. Но "ОшМУ" снова доказал, что дома играет до последнего.

На 83-й минуте Ричард сравнял, а через шесть минут - на 89-й - Бакыт Мирзалим уулу отправил мяч в сетку и стадион в восторг. Итог - волевая победа 2:1 и важное укрепление в турнирной таблице.

Лучшие игроки матчей:

Нурбол Бактыбеков ("Кыргыз Алтын") - безоговорочный герой Канты: дубль и уверенность в каждой атаке.

Бакыт Мирзалим уулу ("ОшМУ") - мотор концовки и автор победного мяча.

Шестой тур только набирает обороты, а это значит, впереди ещё больше интриг, эмоций и неожиданных развязок. Премьер-Лига Кыргызстана продолжает держать темп - и это футбол, который стоит смотреть!


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URL: https://www.vb.kg/445175
Теги:
футбол, Кыргызстан
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