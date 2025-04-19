Юные скалолазы из Кыргызстана достойно выступили в Алматы

В Алматы, на скалодроме столичного ТРЦ "АДК", прошёл первый этап Кубка Центральной Азии KIDS-2025 по спортивному скалолазанию. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. На стенах соревновались сильнейшие представители трёх возрастных категорий: 2011–2012 г.р., 2013–2014 г.р. и 2015 г.р. и младше. Программа турнира включала дисциплины "трудность" и "скорость".

Юношеская сборная Кыргызстана, в которую вошли воспитанники СДЮШОР им. С. Джуманазарова, достойно проявила себя в условиях жёсткой конкуренции.

Наши герои:

Дамир Марасулов (мальчики 2011–2012 г.р.) - 4-е место в дисциплине "скорость".

Сергей Ким (мальчики 2015 г.р. и младше) - 4-е место в "скорости".

Аделя Оморова (девушки 2011–2012 г.р.) - 5-е место в дисциплине "трудность".

Эти результаты - не просто строки в протоколе. Это шаг вперёд для всего кыргызстанского скалолазания. Турнир стал ареной не только для спортивной борьбы, но и местом, где загораются новые имена, набирается опыт и строится будущее кыргызского спорта.

Как отмечают тренеры, участие в подобных международных соревнованиях помогает ребятам не только прокачивать мастерство, но и формирует дух соперничества и командной поддержки. А ещё - открывает новые горизонты, к которым хочется тянуться, как к вершине.