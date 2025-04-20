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Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые православные граждане Кыргызстана!

От всей души поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи – символом духовного возрождения, любви, милосердия и надежды!

Пасха занимает особое место в жизни христиан, вдохновляя на добрые дела, укрепляя стремление к миру, согласию и взаимопониманию между людьми.

Этот светлый день напоминает нам о вечных нравственных ценностях, которые объединяют людей вне зависимости от этнического происхождения и вероисповедания.

Кыргызская Республика всегда была и остается страной, где в мире и согласии живут представители разных конфессий, этносов и культур. Мы высоко ценим вклад христианских конфессий, в особенности православия, в укрепление мира, согласия и развития нашего государства.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом тепло, благополучие и светлую радость. Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!" - говорится в поздравлении главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/445182
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Пасха
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