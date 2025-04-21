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В Джалал-Абаде прошёл IV региональный фестиваль военной песни

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- Светлана Лаптева
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В Джалал-Абаде состоялся IV региональный фестиваль инсценированной военной песни "Льётся песня фронтовая", приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация "Славянская диаспора" Джалал-Абадской области, Русский дом в городе Ош и преподаватель Экономико-юридического колледжа Карым кызы Лунара.

В фестивале приняли участие 22 молодёжных коллектива из числа школьников и студентов. Юные исполнители представили патриотические песни о войне и мире на кыргызском и русском языках. Все номера были тщательно инсценированы: ребята подготовили реквизит и костюмы, передающие дух военных лет, с помощью своих педагогов.

- Каждое выступление было проникновенным и эмоциональным. Ребята точно передали атмосферу солдатской дружбы, тяготы фронтовых будней и радость Великой Победы. Никто из зрителей не остался равнодушным, - поделился впечатлениями руководитель "Славянской диаспоры" Виктор Малюженко.

Поддержать участников приехали представители Российской военной авиабазы в Канте, администрация города и области, ветераны Военно-морского флота, боевых действий в Афганистане и Баткене.

По завершению фестиваля все школьные коллективы были награждены дипломами и памятными подарками. Финалом мероприятия стал символичный жест: участники запустили в небо 80 воздушных шаров в честь 80-летия Победы.


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URL: https://www.vb.kg/445189
Теги:
ВОВ, Джалал-Абадская область
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