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Заочное обучение в Кыргызстане могут ограничить для ряда профессий

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- Назгуль Абдыразакова
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Под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева прошло второе заседание Межведомственной комиссии по дебюрократизации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. В рамках заседания был представлен второй пакет реформ, разработанный в соответствии с положениями указа президента Кыргызской Республики №83 от 10 марта 2025 года, направленного на повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых услуг.

Одним из решений, вынесенных на обсуждение, стало предложение о временном введении моратория на заочную форму обучения по ряду направлений/специализаций. В частности, предлагается приостановить приём на заочную форму обучения по следующим направлениям:

- юриспруденция

- экономика

- менеджмент

- международные отношения

Как пояснили в комиссии, инициатива направлена на повышение качества подготовки специалистов в этих сферах и устранение формального подхода к получению образования. Также отмечается, что именно в этих направлениях наблюдается высокий процент заочных студентов, сниженные показатели трудоустройства и риски коррупции в образовательной среде.

"Необходимо исключить случаи, когда диплом не сопровождается реальными знаниями и навыками, а заочная форма становится формальностью", - отметили участники заседания.

Кроме того, комиссия подчеркнула, что дистанционный формат затрудняет объективный контроль за обучением: посещаемостью, промежуточной и итоговой аттестацией.

Мораторий планируется ввести временно - до завершения комплексной оценки качества образования, уровня подготовки выпускников и выработки новых гибридных форматов обучения, которые будут сочетать очные и дистанционные элементы с обязательной практикой.


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URL: https://www.vb.kg/445194
Теги:
вуз, образование, Кыргызстан, кабмин
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