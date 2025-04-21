Погода
$ 86.78 - 87.27
€ 98.42 - 99.37

Китайские тягачи ввозили в КР по поддельным документам

279  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и нарушениями таможенных правил выявлены факты недостоверного декларирования при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС грузовых транспортных средств - седельных тягачей марки HOWO прибывших в адрес субъектов Кыргызстан из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, отдельные участники внешнеэкономической деятельности с целью уклонения от уплаты таможенных платежей прибегали к обманным действиям. В частности, применялись методы подмены заводских стикеров и представления недостоверных документов, в результате чего умышленно завышались года выпуска транспортных средств. Это влияло на расчет таможенной стоимости и снижало сумму таможенных платежей, подлежащих уплате.

Ущерб, нанесённый государственному бюджету, составил более 13,7 миллионов сомов. Материалы по делу переданы в Следственное управление ГТС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445197
Теги:
Китай, Кыргызстан, автомобили, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  