Китайские тягачи ввозили в КР по поддельным документам

Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и нарушениями таможенных правил выявлены факты недостоверного декларирования при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС грузовых транспортных средств - седельных тягачей марки HOWO прибывших в адрес субъектов Кыргызстан из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, отдельные участники внешнеэкономической деятельности с целью уклонения от уплаты таможенных платежей прибегали к обманным действиям. В частности, применялись методы подмены заводских стикеров и представления недостоверных документов, в результате чего умышленно завышались года выпуска транспортных средств. Это влияло на расчет таможенной стоимости и снижало сумму таможенных платежей, подлежащих уплате.

Ущерб, нанесённый государственному бюджету, составил более 13,7 миллионов сомов. Материалы по делу переданы в Следственное управление ГТС.