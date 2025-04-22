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Крупный племенной птицезавод в Ысык-Атинском районе планируют возродить

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил территорию бывшего племенного птицезавода в Ысык-Атинском районе. Объект, ранее приватизированный, был возвращён в государственную собственность и передан ведомству 17 марта текущего года.

В ходе рабочей поездки министр ознакомился с текущим состоянием предприятия, обсудил перспективы восстановления и дал ряд поручений по его возрождению.

История предприятия уходит в советские годы: основанное в 1980 году государственное предприятие "Исык-Ата асыл тукум тоок заводу" имело статус крупного племенного птицезавода. В лучшие годы оно полностью обеспечивало республику куриным мясом и яйцом, а также производило перо и другие сопутствующие товары.

В 2002 году предприятие было преобразовано в ОАО "Алтын-Канат", а в 2007 году перешло в частные руки. Сегодня объект вновь под контролем государства, и власти рассматривают его как стратегический элемент продовольственной безопасности.

Бакыт Торобаев отметил, что возрождение птицезавода - важный шаг в направлении восстановления отечественного агропромышленного потенциала и обеспечения продовольственной независимости.


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URL: https://www.vb.kg/445199
Теги:
Бакыт Торобаев, Ысык-Атинский район
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