В Бишкеке появится большой питомник

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев посетил участок, где идет процесс создания питомника совместно с китайскими инвесторами из города Циндао (КНР). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в течение 1 месяца экспериментально высажены 12 300 высокорослых саженцев деревьев, 9000 кустарников и корней деревьев на территории более 5 га.

Основные виды высаженных саженцев деревьев и кустарников:

- Остролистный клен

- Китайская акация

- Листья обыкновенные

- Подвеска Сузуки

- Липа

- Белый воск

- Бегония

- Тополь Пномпеньский

- Тополь крупнолиственный

- Нана красная

- Тополь Хоккайдо

- Бук

- Луан и др.

Питомник запланирован на территории, общей площадью порядка 100 га.

Данный проект реализуется для того, чтобы в дальнейшем высаживать высокорослые деревья на территории столицы, которые имеют ряд преимуществ.

Глава города поручил муниципальному предприятию "Бишкекзеленстрой" вести работу в тесном сотрудничестве и перенимать опыт зарубежных специалистов.