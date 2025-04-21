В Бишкеке появится большой питомник

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев посетил участок, где идет процесс создания питомника совместно с китайскими инвесторами из города Циндао (КНР). Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в течение 1 месяца экспериментально высажены 12 300 высокорослых саженцев деревьев, 9000 кустарников и корней деревьев на территории более 5 га.
Основные виды высаженных саженцев деревьев и кустарников:
- Остролистный клен
- Китайская акация
- Листья обыкновенные
- Подвеска Сузуки
- Липа
- Белый воск
- Бегония
- Тополь Пномпеньский
- Тополь крупнолиственный
- Нана красная
- Тополь Хоккайдо
- Бук
- Луан и др.
Питомник запланирован на территории, общей площадью порядка 100 га.
Данный проект реализуется для того, чтобы в дальнейшем высаживать высокорослые деревья на территории столицы, которые имеют ряд преимуществ.
Глава города поручил муниципальному предприятию "Бишкекзеленстрой" вести работу в тесном сотрудничестве и перенимать опыт зарубежных специалистов.