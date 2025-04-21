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"Дордой" и "Мурас Юнайтед" вышли вперёд: итоги шестого тура КПЛ-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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С 18 по 20 апреля прошли матчи шестого тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Центральным событием уикенда стало первое поражение лидировавшего ошского "Алая", который на своём поле уступил "Барсу" из Каракола - 0:1. Единственный и победный мяч на третьей добавленной минуте второго тайма ударом головой забил Рустам Халназаров, став настоящим героем встречи.

Ошибкой лидера тут же воспользовались главные конкуренты. Бишкекский "Дордой" уверенно разобрался с "Бишкек Сити" - 3:0, а "Мурас Юнайтед" одержал волевую победу над "Озгоном" - 2:1. В напряжённой концовке своего матча три очка добыла и "Абдыш-Ата", минимально переигравшая "Алгу" - 1:0.

В верхней части турнирной таблицы произошли перестановки: теперь "Дордой" и "Мурас Юнайтед" делят первое место с 16 очками. У "Алая" - 15, а "Абдыш-Ата" идёт четвёртой, набрав 12 баллов. Всего в турнире участвуют 14 клубов.

Результаты 6-го тура КПЛ-2025

20 апреля

Алай – Барс – 0:1

Гол: Рустам Халназаров, 90+3

Лучший игрок: Рустам Халназаров (Барс)

Алга – Абдыш-Ата – 0:1

Гол: Баретто, 88

Лучший игрок: Кристиан Браузман (Абдыш-Ата)

19 апреля

Дордой – Бишкек Сити – 3:0

Голы: Алекса Мрджа, 19, Кими Мерк, 30, 42

Лучший игрок: Кими Мерк (Дордой)

Мурас Юнайтед – Озгон – 2:1

Голы: Азиз Кошибхонов, 39, Виталий Марчук, 45 – Сарыкбаев, 68

Удаление: Душоев, 90

Лучший игрок: Азиз Кошибхонов (Мурас Юнайтед)

Азиягол – Нефтчи – 0:5

Голы: Молдожунусов, 12, Бактыяр Дуйшобеков, 27, Таштемиров, 33, Краснов, 79, Токтосунов, 87

Удаление: Маликов, 17

Лучший игрок: Бактыяр Дуйшобеков (Нефтчи)

18 апреля

Илбирс – Кыргыз Алтын – 0:2

Голы: Нурбол Бактыбеков, 28, 89

Лучший игрок: Нурбол Бактыбеков (Кыргыз Алтын)

ОшМУ – Талант – 2:1

Голы: Ричард, 83, Бакыт Мирзалим уулу, 89 – Сукеналиев, 35

Лучший игрок: Бакыт Мирзалим уулу (ОшМУ)


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URL: https://www.vb.kg/445204
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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