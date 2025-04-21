Международный марафон откроет туристический сезон в Кыргызстане

В целях стимулирования внутреннего туризма и продвижения туристического потенциала Кыргызстана, 3 мая в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится официальное открытие туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках мероприятия запланировано проведение Международного Иссык-Кульского марафона "Run the Silk Road – ШОС", который традиционно станет первым событием дня. Забеги на различные дистанции начнутся в 08:00 и продолжатся до полудня.

С 11:00 часов у входа на ипподром начнет работу масштабная туристическая ярмарка с участием кыргызстанских туроператоров, гостиниц и пансионатов. Посетители смогут получить информацию о туристических маршрутах, а также принять участие в розыгрышах призов, включая туристические путевки и прогулки на новом катере. Также будет организована этнографическая зона с юртами, фудкорт, мастер-классы по изготовлению сувениров, интерактивные зоны и развлечения для детей. Выставочные и развлекательные площадки будут открыты до 18:00.

В 15:00 начнутся гладкие скачки на Кубок председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, сопровождаемые различными соревнованиями, включая национальные конные игры. Праздничная программа завершится гала-концертом с участием популярных артистов отечественной эстрады, который начнется в 19:00.

Одним из ключевых событий дня станет Международный туристический форум "Туризм 2030: Центральная Азия как единое туристическое пространство", начало которого запланировано на 12:00. Форум соберет представителей туристического сектора, деловых кругов и дипломатических миссий для обсуждения актуальных тенденций, стратегического развития туризма и презентации новых проектов и стартапов. Ожидается участие председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева.

Отметим, что в период майских праздников, учрежденных в текущем году, мероприятия, посвященные открытию туристического сезона, пройдут во всех регионах страны. В частности, в Чуйской области и других регионах запланированы экологические акции, в Ошской области – концертные программы. На Иссык-Куле 5 мая стартует первый в истории сверхмарафон "Ультра Иссык-Куль" (Issyk Kul Six-Day Challenge). За шесть дней спортсмены США, Великобритании, Германии, Швейцарии, России и Беларуси пробегут вокруг озера, преодолевая до 90 километров в сутки.

Кыргызская Республика предлагает туристические возможности в течение всего года, однако именно весенне-летний период считается наиболее благоприятным для путешествий, активного отдыха и знакомства с культурным и природным наследием страны.