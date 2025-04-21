Альпиниада-2025 посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

1 мая в Кыргызстане состоится традиционная международная майская Альпиниада - одно из самых массовых и ярких событий в спортивной и патриотической жизни страны. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили организаторы, участники поднимутся на пик Комсомолец, высота которого составляет 4200 метров. Старт восхождения будет дан из альпинистского лагеря "Ала-Арча", хорошо известного как местным любителям гор, так и зарубежным туристам.

Ожидается участие сотен альпинистов, спортсменов, военнослужащих и просто неравнодушных граждан. География участников - самая широкая: в числе заявленных не только жители Кыргызстана, но и гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Регистрация на Альпиниаду уже открыта, однако, как подчёркивают организаторы, количество мест ограничено - не более 1200 человек. После достижения этого лимита приём заявок будет закрыт. Желающим рекомендуют не откладывать и зарегистрироваться заранее.

Альпиниада традиционно объединяет поколения, вдохновляет на физическую активность и бережное отношение к природе, а в этом году ещё и станет данью памяти подвигу тех, кто приближал Великую Победу.