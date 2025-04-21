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Первый бой Абдулгаджи Газиева в ONE Championship начался с поражения

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец смешанных единоборств Абдулгаджи Газиев провёл свой дебютный поединок в престижной организации ONE Championship. К сожалению, старт оказался неудачным - бой завершился поражением нашего спортсмена.

Несмотря на результат, сам выход на ринг в рамках столь крупного турнира стал важной вехой в карьере Газиева. По словам очевидцев, он продемонстрировал достойный уровень подготовки и характер бойца, готового сражаться на международной арене. Детали поединка пока не раскрываются, но в профессиональной среде уже обсуждают потенциал кыргызстанца.

Его дебют вызвал живой отклик как среди болельщиков, так и у экспертов. Всё больше молодых бойцов из Кыргызстана пробиваются на мировую арену, и участие Газиева в ONE Championship стало ещё одним подтверждением роста популярности ММА в республике.

Абдулгаджи не скрывает, что это поражение стало для него уроком. И, как это часто бывает в спорте, первый шаг пусть и не победный, но может стать началом большого пути.


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URL: https://www.vb.kg/445208
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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