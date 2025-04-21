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Российского хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал фигурантом громкого расследования: бывшая сотрудница команды обвинила его в сексуальном насилии. Инцидент, по словам женщины, произошел в декабре 2023 года после одного из матчей.

Как утверждает обвинительница, Панарин якобы изъял у неё мобильный телефон и попросил зайти за ним в его гостиничный номер. Там, по её словам, он прижал её к кровати. Женщина заявляет, что смогла вырваться и покинуть номер. В полицию она не обращалась сразу, а поделилась информацией с руководством клуба лишь позже, когда была отстранена от работы по другой причине.

Сам Артемий Панарин обвинения отвергает и называет их ложными. Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" пока не дало официальных комментариев по поводу происходящего. Ведётся расследование.

Этот случай стал очередным в ряду аналогичных обвинений, выдвинутых против хоккеистов за последние годы. Ранее под подозрение попадали Джейкоб Виртанен, ныне играющий за московский "Спартак", а также игроки НХЛ Диллон Дюбе и Иэн Коул.

Ход расследования и возможные последствия для карьеры Панарина остаются предметом пристального внимания со стороны общественности и СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/445209
Теги:
насилие, Россия, США, хоккей
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