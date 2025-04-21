Российского хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии

Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал фигурантом громкого расследования: бывшая сотрудница команды обвинила его в сексуальном насилии. Инцидент, по словам женщины, произошел в декабре 2023 года после одного из матчей.

Как утверждает обвинительница, Панарин якобы изъял у неё мобильный телефон и попросил зайти за ним в его гостиничный номер. Там, по её словам, он прижал её к кровати. Женщина заявляет, что смогла вырваться и покинуть номер. В полицию она не обращалась сразу, а поделилась информацией с руководством клуба лишь позже, когда была отстранена от работы по другой причине.

Сам Артемий Панарин обвинения отвергает и называет их ложными. Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" пока не дало официальных комментариев по поводу происходящего. Ведётся расследование.

Этот случай стал очередным в ряду аналогичных обвинений, выдвинутых против хоккеистов за последние годы. Ранее под подозрение попадали Джейкоб Виртанен, ныне играющий за московский "Спартак", а также игроки НХЛ Диллон Дюбе и Иэн Коул.

Ход расследования и возможные последствия для карьеры Панарина остаются предметом пристального внимания со стороны общественности и СМИ.