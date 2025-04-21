В доход государства получены квартиры в жилом комплексе премиум-класса

ГКНБ в рамках уголовного дела по факту незаконной передачи земельного участка в южной части города Бишкек под строительство в доход государства получены 20 квартир премиум-класса и коммерческие помещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 2005 году при передаче земельного участка мэрией Бишкека строительным компаниям заключен договор с условием предоставления муниципалитету 13 процентов от построенного жилья. Однако с использованием коррупционных связей путем вынесения судебного решения обязательство было исключено из договора. В последующем участок перепродавался третьим лицам, которые были введены в заблуждение.

В ходе расследования установлено, что в настоящее время на участке площадью 0,75 га строительной компании "В*" строится жилой комплекс "Президент", состоящий из 3 блоков с квартирами премиум-класса. Всего будет построена 151 квартира. Строительная компания "В*", будучи добросовестным покупателем, на добровольной основе передала государству 14% (с учетом выкупной стоимости земельного участка), то есть 20 квартир и 2 коммерческих помещения общей площадью 2285 кв.м.

Госкомитетом продолжается работа по выявлению незаконных действий с земельными участками в городе Бишкек. Устанавливаются причастные к их совершению лица, в отношении которых будут приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства. Кроме того, по вышеуказанному факту будет дана юридическая оценка действиям судей.