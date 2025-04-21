Погода
$ 86.78 - 87.27
€ 98.42 - 99.37

Торобаев разъяснил фермерам ценовую политику по молочной отрасли

150  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал разъяснение фермерам по поводу ценовой политики в развитии молочной отрасли и решении проблем в этой сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

- Ежегодно в период с апреля по июнь в Кыргызстане снижается закупочная цена на молоко, и это вызывает постоянные проблемы. Для их решения министерство с прошлого года внедряет таблицу тарифной сетки цен в зависимости от жирности молока, создавая тем самым благоприятные условия для фермеров. Если фермеры одного села объединятся в кооператив и будут напрямую, без посредников, продавать молоко на заводы, то они смогут сэкономить средства, которые обычно уходят посредникам, и продать молоко по более высокой цене. Например, если жирность молока выше 4,2% - цена будет 45 сомов, при 3,5% - 38 сомов, а при 3% - 32 сома, - сообщил он.

Также он отметил важность внимания к кормовой базе для повышения жирности молока.

Цены устанавливаются в зависимости от региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

Если между фермером и заводом возникнет спор по поводу жирности молока, недовольная сторона может обратиться в лаборатории Ветеринарной службы. После проведения экспертизы, завод обязан будет принять молоко по соответствующему тарифу в соответствии с фактической жирностью, указанной в заключении. В случае невыполнения установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Таблица тарифной сетки должна быть обязательно размещена в перерабатывающих предприятиях, а представители местных властей должны совместно с заводами обеспечить информирование населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445211
Теги:
Бакыт Торобаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  