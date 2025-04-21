Торобаев разъяснил фермерам ценовую политику по молочной отрасли

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал разъяснение фермерам по поводу ценовой политики в развитии молочной отрасли и решении проблем в этой сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

- Ежегодно в период с апреля по июнь в Кыргызстане снижается закупочная цена на молоко, и это вызывает постоянные проблемы. Для их решения министерство с прошлого года внедряет таблицу тарифной сетки цен в зависимости от жирности молока, создавая тем самым благоприятные условия для фермеров. Если фермеры одного села объединятся в кооператив и будут напрямую, без посредников, продавать молоко на заводы, то они смогут сэкономить средства, которые обычно уходят посредникам, и продать молоко по более высокой цене. Например, если жирность молока выше 4,2% - цена будет 45 сомов, при 3,5% - 38 сомов, а при 3% - 32 сома, - сообщил он.

Также он отметил важность внимания к кормовой базе для повышения жирности молока.

Цены устанавливаются в зависимости от региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

Если между фермером и заводом возникнет спор по поводу жирности молока, недовольная сторона может обратиться в лаборатории Ветеринарной службы. После проведения экспертизы, завод обязан будет принять молоко по соответствующему тарифу в соответствии с фактической жирностью, указанной в заключении. В случае невыполнения установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Таблица тарифной сетки должна быть обязательно размещена в перерабатывающих предприятиях, а представители местных властей должны совместно с заводами обеспечить информирование населения.