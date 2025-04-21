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Художницы из Кыргызстана и Казахстана проводят выставку в Нью-Йорке

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С 3 апреля по 15 мая в галерее Sapar Contemporary Art в Нью-Йорке проходит уникальная выставка "Под землёй и над облаками", в рамках которой художницы Алтынай Осмо (Кыргызстан) и Айя Шалкар (Казахстан) исследуют темы идентичности, женской силы и гендерных ролей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Куратор выставки - доктор философии Рейчел Парих, куратор исламского искусства в Художественном музее Далласа и заместитель директора Фонда Дуньхуан.

Художницы, опираясь на реальные и мифологические повествования, которые глубоко укоренились в культуре Центральной Азии, переплетают традиции и современность, возвращая голос женским фигурам, долгое время остававшимся в тени истории. Проект открывает новые художественные направления обеих художниц, предлагая зрителю антропологический взгляд на женскую идентичность - земную, духовную и божественную.

Алтынай Осмо представляет три тематические серии, каждая из которых углубляет размышление о женской идентичности. В серии "Кырк Кыз" ("Сорок девушек") художница воссоздаёт образ древнего женского легиона, вдохновлённого эпосом "Манас" и малыми эпосами других тюркских народов. Маски, созданные из традиционного кыргызского войлока и украшенные мельхиором, цирконием и шелком, воссоздают образы женщин-героинь, которые занимают центральное место в историко-культурном наследии кыргызского народа.

Серия не просто реконструирует прошлое, но и служит актом культурного возвращения, через который Осмо стремится вернуть женским фигурам их заслуженное место в коллективной памяти. Эта серия стала продолжением её интереса к сакральной силе женской идентичности, укрепляя позиции женщин как лидеров, воинов и духовных наставников в эпосе.

Особое внимание в работах Осмо уделено связи женщины-воительницы с её скакуном. В серии панно и рисунков, включая панно "Алга, Тайтору!", женщине приписывается важность свободы и движения, подчеркивая её судьбу и стремление к независимости.

В серии "Умай Эне" (Прародительница Умай) Осмо исследует роль женщины как Матери-Земли, представленной в виде птицы, воплощая гармонию небесной и земной энергии через материалы как войлок, металл, лазурит и цирконий.

Проект Айи Шалкар MERGEN - это спекулятивная археологическая инсталляция, воссоздающая вымышленное захоронение женщины-воина кентавра, обнаруженное вблизи горного хребта Тарбагатай и датируемое VI веком н. э. Работа включает поддельные и изготовленные вручную артефакты: серебряный позвоночник с одним медным позвонком (отсылка к личной истории художницы), небесные наконечники стрел, гребни, вырезанные из рога, заплетённый хвост кентавра, обернутый серебром, и металлические сандалии для копыт. Фото-триптих, созданный в сотрудничестве с Бауржаном Бисмильдиным и Гоар Игитян, в котором художница превращается в кентавра, размывает границы между мифом и документом, фантазией и реальностью. MERGEN становится интимным, но мифическим возвращением женской силы и забытого рода.


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URL: https://www.vb.kg/445212
Теги:
выставка, Казахстан, США, художник, Кыргызстан, женщины
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