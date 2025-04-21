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Бишкекчан просят с пониманием отнестись к передвижению военной техники

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- Светлана Лаптева
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Министерство обороны КР сообщает, что в настоящий период началась интенсивная подготовка к военному Параду, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, который пройдет 8 мая на главной площади г. Бишкека.

Пресс-служба Минобороны обратилась к жителям Бишкека с просьбой с пониманием отнестись к передвижения военной техники и пролету авиации в указанный период.

"В параде примут участие и военная техника, практически всех силовых структур Кыргызстана, а также состоится летная составляющая военного парада, где будут привлечена авиация и средства ПВО Министерства обороны Кыргызстана и Российской авиабазы", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/445214
Теги:
Министерство обороны, армия, Бишкек
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