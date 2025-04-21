В КР заводы будут закупать молоко у фермеров по установленной цене

В Кыргызстане теперь заводы будут закупать молоко у фермеров по установленной цене. Во всех районах и городах республики на предприятиях по переработке молока вывешиваются специальные баннеры по ценам, утвержденным министерством в зависимости от жирности молока. Эта цена рассчитывается на основе базовой стоимости и базовой жирности, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Также совместно с представителями местных властей создаются условия для информирования населения. Если между фермером и заводом возникнет спор по поводу жирности молока, недовольная сторона может обратиться в лаборатории Ветеринарной службы. После проведения экспертизы, завод обязан будет принять молоко по соответствующему тарифу в соответствии с фактической жирностью, указанной в заключении. В случае невыполнения установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Отметим, что в целях обеспечения прозрачности и открытости ценовой политики предприятия в целях ясного понимания закупочных цен на сырое молоко, во избежание недопонимания у производителей молока и его поставщиков, на основании Постановления Кабинета Министров КР "Об установлении базисных норм содержания жира и белка в сыром коровьем молоке" от 2 декабря 2024 года Nº724 и "0 регулировании закупочных цен на молоко" от 14 марта 2024 Nº 1950-VII, учитывая базисную норму содержания жира в сыром коровьем молоке - 3,4 % и белка 2,8 %, установлены цены на принимаемое сырое коровье молоко.