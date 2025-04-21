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Кыргызские дзюдоисты выступят на чемпионате Азии в Бангкоке

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по дзюдо готовится к старту на чемпионате Азии среди мужчин и женщин. Турнир пройдет с 25 по 27 апреля в столице Таиланда - Бангкоке.

По данным Международной федерации дзюдо (IJF), на азиатское татами выйдут 295 спортсменов из 30 стран. Нашу страну представят 13 атлетов - семь мужчин и шесть женщин.

Мужской состав:

Канатбек уулу Тугол (до 66 кг),

Эрбол Абасбеков и Абел Бакытбек уулу (оба - до 66 кг),

Нурмухаммед Бакирдинов и Муса Шабданбеков (оба - до 73 кг),

Алмазжан уулу Тегин (до 81 кг),

Эрлан Шеров (до 90 кг),

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг).

Женский состав:

Бейшеналы кызы Бегай и Жанар Жолдошева (обе - до 57 кг),

Мырзайым Дуйшонбекова и Адина Кочконбаева (обе - до 63 кг),

Алина Молдокулова (до 70 кг).

Команда настроена решительно. На кону - медали и рейтинговые очки. Для многих - шанс проявить себя на международной арене и укрепить позиции к следующим квалификациям.

Впереди три насыщенных дня и напряженная борьба. Пожелаем нашим спортсменам силы, уверенности и победы!


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URL: https://www.vb.kg/445217
Теги:
дзюдо, Тайланд, чемпионат, Кыргызстан
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