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Афганистан собирается быть транзитным хабом для Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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Решение Верховного суда РФ приостановить запрет деятельности движения "Талибан" (все еще находится в списке террористических организаций и запрещено в РФ), пришедшего к власти в Афганистане в 2021 году, открывает новую страницу в геополитике Центральной Азии. Это решение открывает для России перспективы участия в масштабных мультимодальных региональных проектах, таких как газопровод TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и Трансафганская железная дорога. И позволит странам Центральной Азии получить прямой доступ к портам Индийского океана и Персидского залива через территорию Афганистана, пишет "Независимая газета".

Расширяя экономическое и политическое сотрудничество с Афганистаном, Россия укрепляет свои позиции в Центральной Азии, где уже присутствуют США, ЕС, Китай, Турция, Иран, Индия и Япония. Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что решение Верховного суда РФ о "Талибане" снимает правовые барьеры для полноценных отношений между Москвой и Кабулом. Он подчеркнул предстоящую совместную работу по развитию торгово-экономических связей, анонсировав российско-афганский деловой форум в Казани, проведение которого запланировано на середину мая. "Богатые минеральные ресурсы и стратегическое географическое положение Афганистана открывают значительные перспективы, позволяя стране стать важным транзитным мостом между Россией, Центральной и Южной Азией", – сказал Кабул Замиров в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперты уже обсуждают возможное участие Афганистана в инфраструктурных проектах ШОС и ЕАЭС. Географическое положение и природные ресурсы страны делают Афганистан важным звеном в логистических цепочках между Южной и Центральной Азией. В этом контексте решение российского суда о "Талибане" приобретает не только политическое, но и прагматичное значение, особенно на фоне растущей конфронтации с Западом. И если США в свое время не удалось объединить Афганистан и Центральную Азию в рамках стратегии "Большая Центральная Азия", то это получится у России.

По сообщению информационного ресурса Eurasia Today, на предстоящем форуме в Казани будут рассматриваться проекты строительства железных дорог "Термез – Наибабад – Логар – Харлачи" и "Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман" общей протяженностью 573 км и пропускной способностью до 20 млн т грузов в год. Уже функционирует автокоридор через Восточный Афганистан (Киргизия – Таджикистан – Ваханский коридор – Пакистан).

Реализация этих проектов в соединении с другими мультимодальными маршрутами, а также с транспортной артерией Север-Юг обеспечит России и странам Центральной Азии выход к морям. Следующим этапом может стать строительство газопроводов TAPI для экспорта туркменского газа и, возможно, TAPI-2 для российского газа. Однако ключевым фактором для развития инфраструктуры является электрификация. Афганистан испытывает острый дефицит электроэнергии, в отдаленных районах электричество вырабатывается только при помощи генераторов или индивидуальных солнечных панелей. Без стабильного энергоснабжения и развитой железнодорожной сети разработка месторождений и экономический рост невозможны. Ввод линии электропередачи CASA-1000 потребует времени, поскольку нужно дождаться окончания строительства Камбаратинской ГЭС-1. Поэтому актуальным становится проект ЛЭП ТУТАП (Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан), участие в котором Россия рассматривала еще в 2018 году. Эти проекты могут быть реализованы в рамках ШОС (см. "НГ" от 18.01.18).

Что касается положения женщин в Афганистане, эксперты считают приоритетной задачей экономическое развитие, которое позволит прекратить конфликты, привлечь мужчин к трудовой деятельности, а женщинам и девочкам – предоставить возможность учиться.

"Важно понимать, что Москва довольно долго шла к этому шагу (приостановке запрета на деятельность "Талибана" в России. – "НГ") и сделала это позже, чем, например, Казахстан и Киргизия", – отметил в беседе с "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев. К слову, Туркменистан и Узбекистан никаких санкций против движения не вводили. Таджикистан остается единственной страной Центральной Азии, которая не сняла табу с "Талибана".

"Мотивация Москвы похожа на мотивацию руководства стран Центральной Азии: риски, связанные с "Талибаном", существуют, но перспективы развития сотрудничества и стремление усилить влияние на нынешние афганские власти перевешивают эти риски. Вряд ли шаг Москвы несет какие-либо риски странам Центрально-Азиатского региона, равно как и самой России. Гораздо важнее устойчивость "Талибана" в Афганистане и политическая зрелость самих афганских властей", – подчеркнул эксперт.

В целом, по мнению Воробьева, решение Москвы выгодно и странам Центральной Азии, и самому Афганистану, а также самой России, которая из-за "изжившего себя" запрета несколько ограничивала себя в развитии связей с Кабулом. В будущем можно ожидать, что Москва планомерно будет наращивать разные формы экономического и логистического взаимодействия с Кабулом: торговля, строительство железных дорог, поставки энергоресурсов. Это не произойдет одномоментно, а будет идти по нарастающей, если в самом Афганистане не случится форс-мажора.

"При этом Москва будет координировать свои шаги со странами Центральной Азии, которые заинтересованы примерно в том же, что и Москва: стабильность и безопасность, развитие торгово-экономических связей, энергетической кооперации и логистики. В условиях активизации Москвы делать это будет легче, и предполагается, что от этого должны выиграть все: и Россия, и страны Центральной Азии, и сам Афганистан", – отметил эксперт. Что касается рисков терроризма и экстремистской идеологии, то, по словам Воробьева, факт признания/непризнания "Талибана" мало на это влияет. К тому же существенный вклад в это вносит не "Талибан", а множество других исламистских группировок.

Например, для Душанбе угрозу представляет запрещенная в РФ террористическая группировка "Ансаруллах", которая практически полностью состоит из граждан Таджикистана. Афганский политолог Фахим Кухдоман сообщил местным СМИ о планируемом визите афганской правительственной делегации в Душанбе для обсуждения передачи афганского посольства представителям "Талибана" и условий контрактов на поставку таджикской электроэнергии в Афганистан.


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URL: https://www.vb.kg/445220
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Талибан
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